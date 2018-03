Cruzeiro perde Luisão por 40 dias O zagueiro Luisão, do Cruzeiro, deverá ficar afastado dos gramados por um período de aproximadamente 40 dias devido a um estiramento muscular que sofreu na parte posterior da coxa direita, no início da partida de quarta-feira contra o Vasco, pela Copa do Brasil. Um exame de ressonância magnética realizado nesta quinta-feira detectou a lesão. O jogador da seleção brasileira é a segunda baixa que o técnico Vanderlei Luxemburgo sofre entre seus titulares. Recentemente, o meio-campista Martinez rompeu os ligamentos cruzados do joelho direito, contusão que praticamente o tirou da disputa das competições da temporada. Ele será operado neste sábado e deverá ficar aproximadamente oito meses parado. Com poucas opções na zaga - já que Marcelo Batatais se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo - Luxemburgo poderá abandonar o esquema 3-5-2 que vinha utilizando nas últimas partidas. O meia Zinho, ex-Palmeiras, foi apresentado nesta quinta-feira à tarde, na Toca da Raposa II, como o novo reforço. O jogador assinou contrato até 31 de dezembro.