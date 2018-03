Cruzeiro perde mas se classifica Não houve surpresas: o Cruzeiro garantiu vaga nas quartas-de-final da Copa do Brasil, apesar da derrota para o Santa Cruz por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio do Arruda, em Recife. Afinal, o time mineiro tinha vencido o primeiro confronto por 4 a 0 e agora irá enfrentar o Baraúnas (RN). Com a enorme vantagem, o Cruzeiro entrou em campo para administrar o resultado. O Santa Cruz ainda ganhou alguma esperança aos 15 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Gladstone fez um pênalti e foi expulso. Na cobrança, Carlinhos Bala fez o único gol da partida. Mas o Santa Cruz não conseguiu aumentar a vantagem, mesmo com um jogador a mais em campo, e viu o Cruzeiro sair do Recife com a vaga na próxima fase.