Cruzeiro perde, mas se classifica O Cruzeiro foi derrotado por 1 a 0 pelo Juventude no Estádio do Mineirão, na noite desta quinta-feira, mas está classificado para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Agora, nas oitavas, o time mineiro enfrenta o Vélez Sarsfield, com a vantagem de que a segunda partida é de mando do time brasileiro.