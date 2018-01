Cruzeiro perde na estréia oficial de Rivaldo O modesto time do Valério Doce, de Itabira, venceu o poderoso Cruzeiro por 1 a 0, na tarde deste sábado, no Mineirão, em partida válida pelo Campeonato Mineiro. O confronto marcou a estréia oficial de Rivaldo com a camisa cruzeirense. Mas, quem brilhou foi Samis, autor do gol. Até que Rivaldo não decepcionou o torcedor cruzeirense. Participou de todas as jogadas de perigo do time e, inclusive, cabeceou uma bola no travessão no início do primeiro tempo. Mas, por ironia do destino, ele também participou do gol do Valério. Aos 49 minutos do segundo tempo, após cobrança de falta de Samis, a bola desviou no ombro do pentacampeão, que estava na barreira, e tirou o goleiro Artur da jogada. "Fiquei triste pelo gol que tomamos, porque a bola tocou em mim. Mas, de certa forma, gostei da minha participação na partida. Pena que desperdicei algumas oportunidades", disse Rivaldo. O técnico Vanderlei Luxemburgo considerou a derrota um resultado normal. Segundo ele, o resultado faz parte do planejamento da comissão técnica, que espera a evolução do grupo apenas nos próximos jogos. "O time sentiu o início dos trabalhos. A equipe ainda está muito presa, devido ao início da temporada. Sem contar que alguns jogadores ainda estão sem condições físicas", explicou Luxemburgo. A folha salarial do Valério não ultrapassa os R$ 30 mil mensais. Enquanto que, só o salário de Rivaldo, grande contratação do futebol brasileiro na temporada, chega a R$ 230 mil. Na próxima rodada, o Cruzeiro enfrenta a Caldense, em Poços de Caldas, e o Valério, agora líder isolado do Campeonato Mineiro com 6 pontos, recebe o Guarani.