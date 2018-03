Cruzeiro perde para o Santos do México: 1 a 0 O Santos Laguna, do México, venceu o Cruzeiro por 1 a 0, nesta quarta-feira, na cidade de Corona, e tirou o time mineiro da liderança do Grupo 3 da Libertadores. O gol da vitória do Santos foi marcado por Jared Borgetti, aos 10 minutos do segundo tempo. A equipe mexicana segue invicta na competição e agora é líder do grupo, com oito pontos. O Cruzeiro, que perdeu sua primeira partida, tem sete. O Caracas da Venezuela é o terceiro (com seis pontos), seguido pelo Concepción, do Chile (um).