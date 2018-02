Cruzeiro perto de fechar com Athirson O Cruzeiro poderá anunciar nesta sexta-feira a contratação do lateral-esquerdo Athirson para a temporada 2005. O jogador, que defendeu o Flamengo no Campeonato Brasileiro deste ano, já recebeu uma proposta salarial do clube celeste e adiantou, em entrevista à Rádio Itatiaia, de Minas Gerais, que o negócio está 90% encaminhado. Antes, um dos representantes do jogador, o ex-atacante Bebeto, também em entrevista à emissora mineira, deixou claro que Athirson e o Cruzeiro estão perto de um acordo. Bebeto, que na quarta-feira se reuniu em Belo Horizonte com o vice-presidente de Futebol, Zezé Perrella, fez elogios rasgados à estrutura do clube. "Nem na Europa existe um centro de treinamentos igual ao do Cruzeiro", disse, se referindo à Toca da Raposa II. Segundo o ex-atacante, não chega a 10% a diferença entre o que Athirson deseja e o que o clube ofereceu.