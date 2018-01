Cruzeiro perto de marca histórica A goleada por 7 a 0 sobre o Corinthians-RN, no meio da semana, pela Copa do Brasil, serviu para levantar o astral no Cruzeiro, que enfrenta neste domingo o São Paulo, no Morumbi, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Diante do Tricolor paulista, o time mineiro defende uma invencibilidade de 23 jogos e está perto de uma marca histórica. O Cruzeiro já marcou 997 vezes em campeonatos brasileiros. Se alcançar o milésimo gol, a equipe celeste entra para um seleto grupo que tem, além do próprio São Paulo, o Flamengo, o Vasco, o Internacional e o arqui-rival Atlético-MG, o primeiro a alcançar a marca. Se depender do desempenho já alcançado em 2003, o retrospecto é bastante favorável aos mineiros. Este ano, em 16 partidas, o time celeste já marcou 50 gols. "Seria ótimo, mas não vou correr muito atrás disso", disse o meia Alex, que na atual temporada vem se consolidando como um dos artilheiros da equipe. A novidade no time de Vanderlei Luxemburgo será a volta de Luisão à zaga. Ele deverá entrar no lugar de Thiago, embora o treinador não tenha confirmado a formação que começa jogando e não tenha descartado a possibilidade de utilizar o esquema 3-5-2. O zagueiro está fora do time há três jogos. Não pôde participar da estréia do Cruzeiro no Brasileirão porque estava servindo a Seleção e cumpriu suspensão nas duas partidas contra o Corinthians-RN, pela Copa do Brasil. O lateral-esquerdo Leandro, sentindo uma lesão, é dúvida. Caso não jogue, ele deverá ser substituído por Wendell.