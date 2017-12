Cruzeiro pode comemorar título em Curitiba Com a possibilidade de sagrar-se pela primeira vez campeão brasileiro, o Cruzeiro enfrenta neste domingo, às 16h, o Paraná Clube, no estádio Pinheirão, em Curitiba, pela 43ª rodada da competição. O time do técnico Vanderlei Luxemburgo conquista antecipadamente o título caso vença os donos da casa e o Santos seja derrotado na Vila Belmiro pelo Fluminense. A equipe celeste lidera o Brasileirão, com 88 pontos, seis a mais que o Peixe, segundo colocado e único a ameaçar o triunfo inédito dos mineiros. Os cruzeirenses admitem que a probabilidade de que o campeonato seja decidido hoje é remota. "Eu sou sincero, acho muito difícil. Primeiro porque nós temos um jogo muito complicado. O Paraná tem uma equipe muito boa, vive um bom momento e jogando aqui em Curitiba é sempre difícil de vencê-los. E a gente ainda necessita de um resultado de terceiros", afirmou o meia Alex. "Acredito que nós temos a condição de realmente nos sagrarmos campeão dentro de BH", completou o camisa 10. Independente de qualquer outro resultado, o Cruzeiro assegura o título com duas vitórias nas últimas quatro partidas do Brasileirão. Após enfrentar o tricolor paranaense, a equipe mineira receberá Paysandu e Fluminense no Mineirão, nos próximos finais de semana, e encerra sua participação contra o Bahia, em Salvador. "O que vai acontecer, se a festa vai ser aqui, não vai ser aqui, o importante é nós ganharmos o título", desconversa Luxemburgo. Apesar do discurso ensaiado de que o Cruzeiro não deve se preocupar com o Santos, alguns jogadores, no entanto, deixam escapar uma certa ansiedade e a torcida pelo time carioca. "O Fluminense está tentando sair da zona de rebaixamento, então eles vão dar a vida para não cair para a segunda divisão", observa o zagueiro Cris. O lateral-direito Maurinho lembrou as recentes declarações do atacante Romário, para quem uma vitória do Flu na Vila Belmiro poderá ajudar o time carioca a se manter na Série A pois, nesse caso, enfrentará na penúltima rodada, em Belo Horizonte, um Cruzeiro provavelmente já campeão. "Espero que ele (Romário) nos ajude", disse o ex-santista, que luta pelo seu segundo título consecutivo. Bate-boca - A delegação celeste está desde a última quarta-feira em Curitiba. A negativa da diretoria do Paraná em liberar o Pinheirão para um jogo-treino da equipe mineira contra o Iraty (PR), na tarde da quinta-feira, gerou um bate-boca público entre o dirigente paranista, Ricardo Machado Lima e Luxemburgo. Lima chamou o técnico do Cruzeiro de "demagogo" pela insistência em cobrar publicamente a liberação do estádio - que é administrado pelo Paraná. Luxemburgo rebateu, classificando o dirigente de um "um grande bobalhão". Dracena - O treinador celeste poderá contar com a volta de Edu Dracena à zaga. O jogador retorna depois de ficar cinco jogos afastado da equipe devido à punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela cotovelada no atacante do Atlético-MG, Alex Alves. Com isso, Luxemburgo deverá sacar Thiago do time e manter o esquema 4-4-2. O técnico não terá o volante Augusto Recife, suspenso. Ele será substituído por Felipe Melo. Outra novidade deverá ser a entrada de Márcio Nobre no ataque mineiro, no lugar de Mota. Se for escalado, Márcio Nobre, autor do gol da vitória de 1 a 0 sobre o Vasco e destaque dos últimos treinamentos, irá enfrentar pela primeira vez seu ex-clube. "É (uma equipe) difícil, mas não é imbatível", observou o atacante.