Cruzeiro pode estrear sem Diego Souza e Dagoberto

"Estou absolutamente tranquilo, pois temos um elenco de qualidade semelhante que a gente pode utilizar. Duas questões: o estado físico do Dagoberto, como é que ele vai progredir nesses 15 dias que ele vai ter pela frente; e uma questão burocrática do Diego Souza. Então, vamos trabalhando com um segundo plano, enquanto aguardamos a transferência definitiva do atleta", disse Marcelo, ao site oficial do Cruzeiro.

Caso Diego Souza não tenha o seu contrato regularizado, a tendência é que a sua vaga no time titular seja ocupada por Ricardo Goulart. "O Ricardo vinha jogando no final da temporada, pode ser que ele esteja numa condição física melhor que a do Diego, que estava fora do país, não jogou nos últimos meses e está em um período de recuperação. São dois jogadores importantes, que podem não apenas se alternar, como aconteceu no treinamento, como podem jogar juntos também", comentou Marcelo.

Além de Dagoberto e Diego Souza, outro desfalque do setor ofensivo do Cruzeiro deve ser o atacante Borges. Nesse caso, sua vaga será ocupada por Anselmo Ramon, como adiantou o técnico. "Estamos aguardando o Borges. É possível que ele fique de fora dos primeiros jogos, está em recuperação, então, o Anselmo é o substituto natural. Ele faz muito bem esse pivô, essa parede para os jogadores que vêm de trás", afirmou.