Cruzeiro pode ganhar 1º título brasileiro O Cruzeiro pode encerrar neste domingo uma espera que já dura 32 anos, conquistando pela primeira vez o título de campeão brasileiro desde a criação da competição, em 1971. Para isso, o time mineiro precisa vencer o Paysandu, às 16h, no Mineirão. Com 91 pontos, seis a mais que o Santos, segundo colocado na tabela, a equipe dirigida pelo técnico Vanderlei Luxemburgo garante a conquista com duas rodadas de antecipação caso passe pelo Papão da Curuzu. O título poderá vir até com um empate ou uma derrota, na hipótese de resultados equivalentes do Peixe, que no mesmo horário encara o Goiás, no Serra Dourada. Um triunfo hoje representará a terceira conquista do time mineiro neste ano, naquilo que está sendo chamado em Belo Horizonte de "Tríplice Coroa". Em 2003, o Cruzeiro já conquistou o Campeonato Mineiro e o tetra da Copa do Brasil. Na semana que antecedeu à partida, a Toca da Raposa II viveu um clima de decisão, mas o discurso predominante entre os jogadores e o técnico tem sido o da cautela. Apesar de dizer que o Cruzeiro já percorreu 99% do caminho que leva ao título, Luxemburgo reiterou que falta "uma etapa a ser vencida" e pediu aos atletas o mesmo empenho demonstrado até agora. Obsessão - Muito diferente, a torcida celeste, entusiasmada com a campanha do time, esgotou em menos de 24 horas os mais de 73 mil ingressos colocados à venda para o jogo. O Cruzeiro esteve próximo de conquistar a taça de campeão brasileiro em três oportunidades - 1974, diante do Vasco; 1975, contra Internacional; e 1998, quando enfrentou o Corinthians na final - sendo derrotado em todas elas. "Sei como os torcedores querem esse título", observa o goleiro Gomes, salientando que já freqüentou durante muitos anos a geral do Mineirão nos jogos do Cruzeiro e conhece bem a obsessão dos torcedores azuis. Mas o respeito ao adversário desta tarde refere-se também ao retrospecto mais recente. Mesmo ainda ameaçado de rebaixamento, com 48 pontos, o Paysandu se tornou uma espécie de "pedra no sapato" cruzeirense desde o ano passado, quando desbancou a equipe mineira na final da Copa dos Campeões, título que valia uma vaga na Copa Libertadores deste ano. No primeiro turno do atual Brasileirão, o time paraense goleou o Cruzeiro por 3 a 0, no Mangueirão. "Perdi um título para o Paysandu, mas é aquele ditado, quem perde não esquece", avisou o lateral-esquerdo Leandro. Alex - Por uma daquelas ironias do futebol, o time celeste não terá em campo a sua principal estrela, o meia Alex, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele será substituído pelo veterano Zinho. O zagueiro Cris, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, num lance isolado, durante o treinamento coletivo de quinta-feira, se recuperou e está escalado. Luxemburgo poderá contar com a volta do volante Augusto Recife, que cumpriu suspensão automática no jogo contra o Paraná Clube.