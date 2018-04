Cruzeiro pode superar marca de 2008 contra o Palmeiras

Para o volante Marquinhos Paraná, a velocidade do setor ofensivo foi fundamental para o Cruzeiro marcar tantos gols em 2009. "O Adilson gosta muito de jogadores rápidos na frente. Nos últimos jogos criamos bastante e fizemos muitos gols. Pelos atacantes que o Cruzeiro tem, eu acredito que iremos superar essa marca", analisou.

De volta ao Cruzeiro, Wellington Paulista é o vice-artilheiro do time mineiro no ano com 20 gols, três atrás de Kleber, que se recupera de uma pubalgia. "Estou trabalhando forte e vou buscar a artilharia do time no Brasileirão e na temporada", comentou.