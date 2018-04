Cruzeiro pode ter a estreia do equatoriano Guerrón A expectativa do Cruzeiro é que o equatoriano Guerrón faça a sua estreia neste domingo, jogando no Mineirão, contra o Náutico, às 18h30, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o técnico Adilson Batista preferiu manter a torcida no suspense. "Vamos aguardar", declarou na sexta-feira, sem querer confirmar a escalação.