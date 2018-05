Cruzeiro pode ter Kleber, mas deve perder Guerrón

Segundo explicou o treinador Adilson Batista, a situação de Kleber ainda não está definida. "Existe essa possibilidade (de Kleber ser relacionado), nós conversamos, mas é o que digo sobre as dores. O talento, a qualidade, o nível do jogador todo mundo conhece. Mas precisa estar trabalhando, inteiro, em condição para suportar determinada parte do jogo", explicou.

A má notícia de sexta-feira ficou por conta do atacante equatoriano Guerrón, que sofreu um trauma no joelho direito durante o treino e precisou deixar o gramado mais cedo. Ele será reavaliado no sábado pelo departamento médico.

Quem também preocupa é o volante Fabrício. Depois de sentir um desconforto muscular na panturrilha esquerda, ele também pode desfalcar o Cruzeiro.