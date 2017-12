Cruzeiro pode ter time misto no Mineirão A exemplo do que fez na estréia contra o Palmeiras, o técnico do Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo, poderá poupar jogadores titulares na partida desta quarta-feira, às 21h40, no Mineirão, contra o São Caetano, pela Copa Sul-Americana. Embora não tenha definido a equipe que começa jogando, ele deixou no ar a possibilidade de novamente escalar um time misto. No primeiro jogo pela Sul-Americana, Luxemburgo deixou de fora algumas das estrelas celestes, como o meia Alex, o lateral-direito Maurinho e o atacante Aristizábal. Neste caso, Wendell, Maicon e Mota, respectivamente, são os substitutos mais cotados. Apesar de estrear com uma vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras no Parque Antártica, a equipe mineira precisa vencer para continuar na competição internacional, já que possui um saldo de gols menor do que o do Azulão.