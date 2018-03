Cruzeiro pode ter Zinho contra Corinthians O meia veterano Zinho poderá ser a novidade no meio-campo do Cruzeiro, na partida deste domingo, às 16h, contra o Corinthians, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Com a moral elevada pela conquista de uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil e há 34 partidas sem perder, o jogo entre o líder do Brasileirão e o time do Parque São Jorge deverá levar um grande público ao Mineirão. O técnico Vanderlei Luxemburgo faz mistério quanto à escalação da equipe. Além de Zinho, para uma vaga no meio-campo ele tem as opções de Sandro e Wendell. Zinho foi relacionado para a partida. No entanto, o que pode pesar contra sua escalação é a falta de entrosamento com os demais companheiros, já que ele foi contratado há apenas dez dias e não realizou nenhum coletivo entre os titulares. Luxemburgo, porém, confirmou a volta do volante Maldonado ao time celeste. O chileno não jogou contra o Vasco na última quarta-feira porque não está inscrito na Copa do Brasil. O duelo de hoje contra o Corinthians é a primeira partida do atacante Deivid contra o seu ex-clube. Um dos artilheiros da competição, com 9 gols, Deivid está há cinco jogos sem marcar. Na última partida pelo Brasileirão, num lance bastante duvidoso, o atacante garante que deixou sua marca na vitória sobre o Santos, na Vila Belmiro. "No último jogo eu fiz, mas o juiz não deu", reclamou. O artilheiro, contudo, diz que o jejum não lhe incomoda. "Estou tranqüilo, o mais importante para mim é que o Cruzeiro vença as partidas". Para chegar a mais uma vitória e manter a liderança isolada da competição, os jogadores e a Comissão Técnica do Cruzeiro apostam na presença do torcedor celeste. Para o atacante colombiano Aristizábal, o estádio lotado será uma "vitamina a mais para o time".