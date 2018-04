Cruzeiro pouca cinco em último treino antes de pegar o River

A novidade do treino foi a presença do meia Alisson, que não entra em campo desde as semifinais do Campeonato Mineiro, há exatamente um mês. O jogador está recuperado de um estiramento na coxa esquerda e nesta terça-feira treinou sem restrições pela primeira vez. Ele, entretanto, só ficará disponível para o jogo de volta contra o River, na semana que vem.

A tendência é que o Cruzeiro enfrene o River, nesta quarta, no Monumental de Nuñez, com: Fábio; Mayke, Bruno Rodrigo, Manoel e Mena; Willians, Henrique, Marquinhos, De Arrascaeta e Willian; Leandro Damião. Willian Farias, com dores no púbis, nem deve viajar à Argentina.