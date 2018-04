Cruzeiro poupa três e Marcos Vinicius fará sua estreia no domingo

O técnico Marcelo Oliveira manteve a postura que costuma adotar no Cruzeiro e confirmou a escalação que levará a campo diante da URT, domingo, em Patos de Minas, com antecipação. A principal novidade ficou por conta do meia Marcos Vinícius, de apenas 20 anos, que treinou entre os 11 e fará sua primeira partida como titular.

O jogador foi um dos melhores em campo no empate por 1 a 1 diante do Mamoré, na quarta, quando saiu do banco. A atuação agradou Marcelo Oliveira, que o promoveu à titularidade na vaga que foi ocupada por Riascos. Vale lembrar que Willian, lesionado, Alisson, na seleção olímpica, e De Arrascaeta, com a seleção uruguaia, estão fora.

"Não devemos precipitar em relação a esse jogar. Sempre que você coloca um jovem, é necessário dar confiança para render mais. Ele (Marcos Vinícius) teve oportunidade de jogar, foi bem e como é jogador da posição, temos poucas opções por dentro, ele vai iniciar. Temos confiança de que será útil, ele ainda chuta bem de fora da área", elogiou Marcelo Oliveira.