Cruzeiro poupa três em Caxias do Sul O técnico Paulo César Gusmão decidiu poupar titulares do Cruzeiro para a partida desta quarta-feira contra o Juventude, na estréia das duas equipes na Copa Sul-Americana. O jogo está marcado para às 19h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O treinador celeste anunciou pelo menos três mudanças no time que começa jogando: o lateral-direito Maurinho e os volantes Fábio Santos e Maldonado serão poupados e não foram relacionados. "Vou colocar em campo só aqueles que estiverem 100%. Alguns atletas vinham sendo poupados de treinamentos para estarem inteiros nos jogos e vamos ter um cuidado especial com eles, pois a seqüência, agora, será ainda mais pesada", comentou PC Gusmão. O técnico deixou claro que a competição nacional é a prioridade. "Temos que encarar todas as competições com objetivo de conquista, mas, se colocarmos em campo uma equipe titular que não está 100%, não vamos caminhar nem no Campeonato Brasileiro e nem na Sul-Americana". Jonathan entrará na lateral-direita. No meio-campo, Diogo está confirmado. Marabá e Martinez disputam uma vaga. PC Gusmão não confirmou a equipe que inicia a partida. Ele poderá fazer outras mudanças.