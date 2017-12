Cruzeiro precisa da vitória amanhã O Cruzeiro precisa vencer o Londrina por dois ou mais gols de diferença nesta quarta-feira à noite, no Mineirão, para ir às oitavas-de-final da Copa do Brasil, nas quais enfrentaria o Corinthians. O técnico Marco Aurélio não terá o zagueiro Cris e o atacante Edílson, que integram a seleção brasileira para o amistoso com a Islândia. Mesmo que estivesse em Belo Horizonte, Cris não poderia atuar, já que foi expulso no jogo de ida, vencido por 1 a 0 pelos paranaenses, por dar uma cotovelada em um adversário. O defensor dá lugar a Marcelo Batatais, que ganha mais uma chance de se firmar entre os titulares, depois de ter feito um dos gols na vitória de 2 a 0 sobre o Malutrom, sábado, pela Copa Sul-Minas - na qual os mineiros são líderes invictos e isolados, com 20 pontos. Já Edílson, artilheiro do Cruzeiro na temporada, com sete gols em sete partidas, cede a posição a Lúcio, que forma a frente com o garoto Juissê e com Fábio Júnior. Outro desfalque é o meia Vander, contundido. Além das ausências confirmadas, Marco Aurélio pode não contar também com o lateral-esquerdo Sorín. O argentino sente dores na coxa e, se não estiver em condições, em exame antes do jogo, será substituído por Jorginho Paulista. Quem ressurge como titular no Cruzeiro, em compensação, é o armador Jorge Wagner, que encerrou a última temporada com boa cotação junto ao treinador, mas vinha ficando no banco, este ano. O restante da equipe deve ser o mesmo que bateu o Malutrom. Diante da necessidade de vitória, a diretoria do Cruzeiro estabeleceu preços populares para o confronto: as arquibancadas custarão R$ 2,00.