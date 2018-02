Cruzeiro prepara festa do título Depois de assegurar o título com uma rodada de antecipação, a meta do Cruzeiro agora é terminar o Campeonato Mineiro invicto. Para isso, o técnico Vanderlei Luxemburgo está cobrando empenho dos jogadores na partida deste domingo contra o Tupi, às 17h, no Mineirão. A última vez que o Cruzeiro conquistou o estadual sem sofrer nenhuma derrota foi em 1994, quando o atacante Ronaldo ainda defendia o clube. Agora, em 11 jogos, o Cruzeiro soma nove vitórias e dois empates. Para promover a partida e atrair um bom público ao estádio da Pampulha, a diretoria do Cruzeiro decidiu reduzir o preço dos ingressos - a arquibancada, por exemplo, custará R$ 1,00 mais um quilo de alimento não perecível - e convidou 11 ex-atletas, entre eles Piazza e Nelinho, para fazer a entrega das faixas. Cinqüenta mil pôsteres do time campeão serão distribuídos para a torcida. "Temos uma expectativa grande que, com um bom número de torcedores no Mineirão, o Cruzeiro seja campeão invicto e as coisas aconteçam nesse Campeonato Mineiro do jeito que a gente imaginou", disse o meia Alex, principal destaque do time cruzeirense na competição. Luxemburgo testou durante a semana uma zaga formada por Edu Dracena e Irineu, já que os titulares Thiago e Luisão estão suspensos e não poderão enfrentar o Corintians de Caicó-RN, na próxima quarta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil. Eles, porém, estão confirmados para o jogo contra o time de Juiz de Fora. O Atlético-MG encerra a sua participação no Mineiro enfrentando o Guarani, em Divinópolis. De olho na partida decisiva pela Copa do Brasil, contra a Caldense, na próxima quarta-feira, o técnico Celso Roth decidiu poupar quase todos os titulares. Outras quatro partidas completam a rodada: Mamoré x Caldense; Social x América; Villa Nova x URT e Rio Branco x Ipatinga.