Cruzeiro pretende renovar contrato de Cláudio Caçapa O zagueiro Cláudio Caçapa chegou ao Cruzeiro no segundo semestre, teve o seu desempenho aprovado pelo técnico Adílson Batista e deverá permanecer no clube em 2010. O presidente Zezé Perrella anunciou nesta segunda-feira que vai negociar a ampliação do contrato do defensor nos próximos dias.