Cruzeiro prevê dureza com Botafogo, mas crê em vitória O Cruzeiro enfrenta nesta quinta-feira, no Engenhão, o Botafogo, um adversário que precisa da vitória para escapar da zona de rebaixamento e amenizar a pressão no grupo. Ciente da motivação do adversário, o lateral-esquerdo Diego Renan prevê dificuldade para o confronto, mas acredita na vitória cruzeirense.