Cruzeiro promete passar sobre o Vasco Com a moral elevada após a vitória sobre o Grêmio, em Porto Alegre, no último domingo, o Cruzeiro enfrenta amanhã o Vasco, às 21h40, no Mineirão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Vanderlei Luxemburgo não conseguiu reeditar suas melhores atuações nas duas rodadas anteriores, quando perdeu para o Figueirense em Santa Catarina e venceu com dificuldades o Fortaleza, em Belo Horizonte. A opinião geral no clube, porém, é que o bom futebol voltou no jogo contra os gaúchos. Líder isolado do Brasileirão, com 37 pontos, a equipe mineira fará dois jogos seguidos em casa. Além do Vasco, o time celeste enfrenta também em seus domínios o Paraná Clube, no próximo final de semana. Para o meia Zinho essa é a chance do Cruzeiro "aproveitar o mando de campo" e se distanciar ainda mais de seus concorrentes mais próximos. "Estamos muito fortes dentro de casa", avaliou. "Nós fomos para o jogo contra o Grêmio já pensando em uma vitória lá, porque a gente teria dois jogos em casa. Se a gente conseguir essas vitórias vamos dar uma distanciada do segundo e dos outros colocados", reforçou o goleiro Artur, substituto de Gomes, que está servindo a Seleção Sub-23, que disputa a Copa Ouro. Com mais três vitórias e dois empates, o time celeste chegaria a 48 pontos, exatamente a metade do que na Toca da Raposa se considera o número necessário para se conquistar o título: 96 pontos. Os jogadores, no entanto, evitam falar em prognósticos e preferem ressaltar que estão concentrados no jogo desta quarta à noite. "Vamos encarar o Vasco como se fosse uma final, porque precisamos dos três pontos para nos mantermos na liderança", disse o atacante Aristizábal. Luxemburgo deverá repetir a mesma equipe que venceu o Grêmio. No treinamento de hoje, o lateral-direito Maurinho foi poupado, mas não é dúvida para a partida.