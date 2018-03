Cruzeiro pronto para enfrentar ?zebra? O Cruzeiro vai encarar a "zebra" da Copa do Brasil na primeira partida do inédito confronto pelas quartas-de-final da competição. O time mineiro enfrenta o Baraúnas, às 21h45, no estádio Nogueirão, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Diante do surpreendente adversário, que já desbancou América-MG, Vitória e Vasco, o Cruzeiro terá de enfrentar também o cansaço de uma viagem de dez dias. Somente do Rio de Janeiro - onde foi derrotado no domingo pelo Fluminense, por 2 a 1, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro - até Mossoró, a delegação celeste gastou um total de 13 horas e meia, já que o deslocamento de Natal, a capital do Estado, até a cidade, foi feito de ônibus. Abalado por duas derrotas consecutivas - para Santa Cruz, pela Copa do Brasil, e Fluminense -, o pensamento do grupo cruzeirense é não dar chance à surpresa nordestina da competição e conquistar um resultado positivo. "Temos que entrar para conseguir a vitória, até porque uma equipe como Cruzeiro não pode ter duas derrotas seguidas. O pensamento do grupo é esse e vamos batalhar para atingir o resultado. Não passa pela nossa cabeça outra situação", disse o volante Martinez. Ainda com muitos problemas para escalar a zaga do time, o técnico Levir Culpi deverá promover a estréia de Leandro, que foi contratado à Cabofriense. Como Gladstone foi expulso na derrota para o Santa Cruz e cumpre suspensão automática, o treinador manterá o volante Maldonado improvisado no setor. Nada menos que cinco zagueiros estão impedidos de jogar, por lesões ou questões regulamentares. "A parte técnica está tranqüila, mas não me encontro 100% fisicamente; nada que a força de vontade não dê jeito", disse Leandro.