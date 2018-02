Cruzeiro propõe uma troca ao Vasco O Cruzeiro propôs uma troca ao Vasco: oferece o atacante Alex Dias para ficar com o goleiro Fábio. O vice-presidente de futebol do clube carioca, José Luis Moreira, explicou que a negociação está próxima de ser concretizada, mas alguns detalhes ainda precisam ser acertados. O principal impasse para a troca é que o Vasco, além de Alex Dias, que atuou pelo Goiás no Campeonato Brasileiro e marcou 21 gols, exige ainda uma compensação financeira ou a inclusão do goleiro Jéfferson, atualmente emprestado ao Botafogo, para realizar a transação. "A qualquer momento poderemos fechar o negócio. Estamos avaliando e em breve teremos uma solução", disse o dirigente do Vasco. Nesta quinta-feira, o atacante André Lima se desligou do Vasco e acertou sua transferência para GBA, da Bélgica, por um período de seis meses. O jogador tem vínculo com o Madureira e estava emprestado ao time carioca. Na equipe belga, ele formará dupla com outro ex-vascaíno, Cadu, que saiu de São Januário no início do ano.