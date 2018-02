Cruzeiro protesta; Atlético aprova STJD A diretoria do Cruzeiro informou neste domingo que vai acatar, mas "sob protesto", a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), de anular duas vitórias do time neste Campeonato Brasileiro. Foram canceladas as vitórias do Cruzeiro sobre o Paysandu (2 a 1), em Belém, e sobre o Botafogo (4 a 1), em casa. O diretor de Comunicação do clube mineiro, Valdir Barbosa, disse que a decisão do STJD foi recebida com "surpresa" pelos dirigentes. "O Zveiter havia dito inicialmente que formaria uma comissão para avaliar jogo a jogo e depois tomar uma decisão. Aqueles jogos que não tivessem comprometimento da arbitragem, não seriam anulados. E, surpreendentemente, hoje anulou-se os 11 jogos", reclamou. Barbosa alega que não há contestação em relação às partidas nas quais o time mineiro conquistou seis pontos. "(São) Dois jogos que ninguém contesta. O Botafogo não contesta nada, o Paysandu não contesta nada. O próprio Edilson não citou nenhum desses dois jogos. Não houve polêmica, não houve nada". O diretor de Comunicação também questionou o prejuízo que a decisão poderá acarretar ao clube. "Aí você tem de ir (novamente) a Belém, quem vai pagar? Até o momento eu não estou sabendo", observou. A nova partida contra o Botafogo foi marcada para o dia 12, em Belo Horizonte. O Cruzeiro encara novamente o Paysandu no dia 19, na capital paraense. "Bom senso" - Se na Toca da Raposa a decisão de Zveiter foi recebida com protesto, os dirigentes do rival Atlético-MG elogiaram a anulação dos jogos. O Galo não teve partida apitada por Edílson Pereira de Carvalho, mas foi beneficiado e deixou, temporariamente, da zona de rebaixamento. "Prevaleceu o bom senso", comentou o vice-presidente Jurídico do clube alvinegro, José Murilo Procópio. "Temos de discutir moralidade. Esse fatos aconteceram por fatores fora do futebol. Se o Atlético ficaria melhor ou pior isso não interessa. Temos de ver a moralidade, para o bem de todos nós, envolvidos no futebol", completou o dirigente, em entrevista à Rádio Itatiaia.