Cruzeiro quer acabar com série negativa Em queda livre no Campeonato Brasileiro e acumulando uma seqüência de cinco derrotas (incluindo duas pela Copa Sul-Americana), o Cruzeiro encara o Palmeiras neste sábado, às 18h10, no Parque Antártica, pela 26.ª rodada da competição. Para tentar espantar uma crise que se avizinha, o técnico Paulo César Gusmão terá o retorno de quatro titulares - o goleiro Fábio, o lateral-direito Maurinho, e os meio-campistas Maldonado e Kelly - que foram poupados na derrota para o Vélez Sarsfield, no meio da semana, em Buenos Aires. O lateral-esquerdo Patrick, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não enfrenta a equipe paulista e será substituído pelo garoto Ânderson. PC Gusmão não definiu se mantém o esquema com três zagueiros ou se promove o retorno ao tradicional 4-4-2. Neste caso, o treinador deverá dar nova oportunidade ao volante Fábio Santos, recuperado de lesão no joelho direito. ?Estou 100% e não sinto nenhuma dor?, comentou o meio-campista, que ficou de fora das últimas oito partidas do Cruzeiro. O clube mineiro está em 10.º lugar na tabela de classificação com 37 pontos, dois a menos que o adversário deste sábado. O Cruzeiro mantém um tabu de cinco jogos sem perder para o Palmeiras. A última derrota ocorreu em 25 de novembro de 2001, em São Paulo. De lá para cá, a equipe celeste conquistou quatro vitórias e um empate.