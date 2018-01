Cruzeiro quer atacante do Flamengo O Cruzeiro ofereceu US$ 3 milhões ao Flamengo para compra do passe do atacante Reinaldo, segundo informou a assessoria de imprensa do clube mineiro. Pela proposta oficial, feita na terça-feira, no Rio, pelo vice-presidente Alvimar Oliveira Costa, a HMTF, parceira do Cruzeiro, perdoaria uma dívida no valor de R$ 1,8 milhões do clube carioca por conta da transferência do atacante Edílson para a Gávea. Os outros US$ 1,2 milhões seriam desembolsados pelo próprio Cruzeiro. Os dirigentes mineiros aguardam uma resposta do Flamengo até o final desta semana. O presidente Zezé Perrella, que está em férias na Itália, tentou hoje a contratação por empréstimo do lateral-direito Alberto, que já defendeu o Cruzeiro e pertence à Udinese. O jogador foi punido por um ano pela Federação Italiana de Futebol por uso de passaporte falso. Caso a Udinese não consiga reverter a punição, o dirigente garantiu, por meio de sua assessoria, que jogador virá para a Toca da Raposa. Perrella ainda visitou o Parma, em mais uma tentativa para trazer Alex. Os italianos, no entanto, garantiram que o armador da Seleção retorna ao clube para disputar o Campeonato Italiano.