Cruzeiro quer chegar nos líderes nos próximos dois jogos

Para o treinador Adílson Batista, a equipe precisa aproveitar as próximas duas partidas - contra Botafogo e Vitória - para comprovar o bom momento e alcançar o pelotão da frente.

"Esse período do final de agosto vai ser muito importante para nós. Nós temos o Botafogo e Vitória e temos que buscar o máximo de pontos nesses jogos. A gente espera, até o final do mês, encostar nos times que estão brigando pelo título e pela vaga na Libertadores", opinou o treinador.

O Cruzeiro está na 12º colocação do Campeonato Brasileiro com 27 pontos conquistados, mas tem uma partida a menos do que a maioria das equipes, a ser realizada contra o Botafogo, quinta-feira, no Engenhão. Se vencer, pode subir para décimo e ficar apenas quatro pontos atrás da zona de classificação para a Copa Libertadores.