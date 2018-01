Cruzeiro quer confirmar liderança contra a Caldense O Cruzeiro entra em campo, neste domingo, para confirmar a liderança no Campeonato Mineiro. Pela última rodada da primeira fase do torneio, o time pega a Caldense, em casa. Com 22 pontos, o Cruzeiro só depende de suas próprias forças para confirmar a primeira posição e poder decidir os jogos de volta da fase final em casa. Para a Caldense, que tem apenas 9 pontos, o jogo é decisivo para tentar escapar do rebaixamento - a equipe está em 11.ª, posição que pode lhe levar à segunda divisão do Mineiro, em 2008. O time está em penúltimo - os dois piores do Estadual serão rebaixados. Já o Atlético-MG, com dois pontos a menos que o líder (tem 20), enfrenta o Democrata-GV, fora de casa. Será um confronto direto, contra o terceiro colocado, com 17 pontos. O Tupy, quarto colocado, também com 17 pontos, enfrenta o Rio Branco, que tem 16. Quatro equipes se classificam para as semifinais do Mineiro. Também com chances de chegar à próxima fase está o Villa Nova, em quinto, com 17 pontos ganhos, enfrenta o Guarani, 10.º e ameaçado de rebaixamento, com 11 pontos. Completam a rodada neste domingo o já rebaixado América contra o Democrata-SL, na zona intermediária, com 13 pontos; e o Ipatinga, oitavo, com 12 pontos, contra o Ituiutaba, nono, com 11 pontos ganhos.