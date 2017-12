Cruzeiro quer dinheiro por Edílson Os dirigentes do Cruzeiro só liberam o atacante Edílson - emprestado ao clube pelo Flamengo até o fim do ano, por US$ 700 mil - para atuar no Kashiwa Reysol, do Japão, se houver uma compensação financeira pela perda do jogador, ídolo da torcida mineira. A notícia de que Edílson, que está com a seleção brasileira na Ásia, esteja retornando logo após a Copa ao Kashiwa, onde atuou em 1996, pegou os cruzeirenses de surpresa. O time japonês teria oferecido US$ 2,4 milhões ao atleta por dois anos de contrato. O vice-presidente do Cruzeiro, Alvimar Perrella, admitiu nesta quarta-feira que o clube não teria como cobrir a proposta e também não teria interesse em impedir Edílson de ganhar mais, apesar do desejo de manter o atacante para o segundo semestre. "Mas não somos instituição filantrópica e tanto nós quanto o Flamengo, dono dos direitos federativos, precisamos de uma restituição financeira para liberá-lo", disse. Já sem contar com Sorín, a diretoria do Cruzeiro busca reforços para a disputa da Copa dos Campeões, em julho, e do Brasileiro, a partir de agosto. As posições nas quais há carência são o gol, a lateral esquerda e a meia-direita.