Cruzeiro quer evitar o favoritismo O Cruzeiro quer deixar de lado o favoritismo contra o Corinthians, na noite desta quarta-feira (21h40), no Pacaembu. Apesar de a vantagem sobre a equipe paulista ser muito grande na tabela ? 61 a 46 ? e as duas equipes viverem dois momentos distintos, o técnico Vanderlei Luxemburgo exige de seus jogadores muito respeito ao adversário. ?Será um jogo tão difícil quanto foi contra o Santos?, adverte o treinador cruzeirense. ?Se a gente não vencer, a cobrança será grande. Se perdermos, vamos tomar porrada. Precisamos respeitar o Corinthians. Não tem favorito não. Ainda faltam 15 jogos e será difícil áté o final, a todos.? Luxemburgo fará três alterações em relação ao time que, sábado passado, venceu o Santos por 3 a 0, no Mineirão. Retornam de suspensão o zagueiro Edu Dracena e o atacante Mota, além do meia Zinho, que ocupará a vaga deixada por Wendell, punido com o terceiro cartão amarelo. No treinamento tático realizado nesta terça-feira, no CT do São Paulo, Vanderlei Luxemburgo confirmou as três alterações.