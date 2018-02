Cruzeiro quer Fabinho e Maldonado A diretoria do Cruzeiro oficializou o interesse por dois jogadores que estão disputando a final do Campeonato Paulista. De acordo com o superintendente de Futebol, Zezé Perrella, os volantes Fabinho, do Corinthians, e Maldonado, do São Paulo, já receberam propostas. A intenção dos dirigentes mineiros é contratá-los para a disputa do Campeonato Brasileiro deste ano. A princípio, o técnico Vanderlei Luxemburgo resistiu à idéia de Maldonado se transferir para a Toca da Raposa II, já que o chileno é noivo de uma de suas filhas. Segundo Perrella, Luxemburgo, porém, foi convencido pela diretoria do clube e não se opõe mais à contratação do volante.