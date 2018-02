Cruzeiro quer fim da série de derrotas O Cruzeiro enfrenta o Vitória, neste domingo, às 18h, no Mineirão, tentando quebrar a incômoda seqüência de quatro derrotas no Campeonato Brasileiro. Com 53 pontos, o time celeste faz a sua última partida em casa na competição. Diante da equipe baiana, o técnico Ney Franco optou por uma formação com três zagueiros para dar mais consistência ao setor defensivo. "Espero, com essa nova formação, dar maior consistência à defesa e maior liberdade aos laterais", observou o treinador, que escalou a zaga cruzeirense com Edu Dracena, Marcelo Batatais e Gladstone. Para o atacante Fred, o time mineiro precisa conquistar uma vitória e pagar a "dívida" com a torcida. "Precisamos nos concentrar, vencer a última partida em casa e interromper essa seqüência desagradável de derrotas. Um resultado positivo será muito importante para melhorar o clima no clube e nos dar confiança para o último jogo do campeonato, contra o Flamengo", comentou.