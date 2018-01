Cruzeiro quer fim da série negativa Sem vencer há sete jogos (cinco pelo Brasileirão e dois pela Copa Sul-Americana), o Cruzeiro enfrenta a Ponte Preta, neste domingo, às 16 horas, em Campinas. Mais um jogo de risco para o técnico Paulo César Gusmão, que balança no cargo. Para esconder os seus jogadores da pressão da torcida, o treinador antecipou em um dia a viagem da delegação para Campinas. A derrota de virada (3 a 2) para o São Paulo ainda está engasgada. Tanto que PC Gusmão fará mudanças na equipe. O atacante Adriano, que cumpriu suspensão, é o principal reforço para o confronto com a Ponte. No gol, Fábio, recuperado de uma tendinite e uma inflamação no pé esquerdo, retorna no lugar de Artur. Contra o São Paulo, o Cruzeiro sentiu a ausência de Adriano, peça fundamental na movimentação de bola do Cruzeiro. No entanto ele deverá voltar a jogar na meia. Com a contratação de Alecsandro, o Cruzeiro tem novamente um homem de referência na frente. Diego será o companheiro do ex-atacante do Vitória. O problema que tira o sono de PC Gusmão ainda é a lateral-esquerda. Mais uma vez, ele será obrigado a improvisar o meia Wágner no setor, já que Leandro, que retornou do Porto, ainda não está totalmente recuperado de contusão. "É um jogo de vida ou morte, pois não podemos esperar mais para vencer e conseguir a reabilitação no campeonato. O momento é difícil, mas o grupo está unido para fazer uma grande partida e tirar o Cruzeiro dessa situação", diz Wágner.