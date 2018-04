Cruzeiro quer iniciar um 'novo Brasileirão' com vitória

Pela 20.ª rodada, na abertura do returno do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro encara o Flamengo, nesta quinta-feira, às 21 horas, no Maracanã, com um pensamento único: iniciar uma "nova competição" e subir na tabela de classificação.

Apontado como um dos favoritos ao título, o time mineiro priorizou a disputa da Copa Libertadores e no primeiro turno fez uma campanha bastante aquém das expectativas. Embora ainda tenha um jogo a fazer pela primeira metade do campeonato, o Cruzeiro ficou mais perto da zona do rebaixamento. "Com o returno começando, temos que melhorar e subir na tabela", enfatizou o atacante Kléber.

Para o confronto contra time carioca, o técnico Adilson Batista recomendou aos jogadores atenção especial com o atacante Adriano, artilheiro da competição com 10 gols. "Essa vai ser a primeira vez que eu jogo contra o Adriano. E espero sair vencedor desse duelo", disse o zagueiro Leonardo Silva, que terá a responsabilidade de impedir a movimentação do Imperador.

Adilson não poderá contar com lateral-direito Jonathan, lesionado. Por outro lado, o treinador terá a volta do volante Henrique - que cumpriu suspensão no empate com o Santos - e do lateral-direito Jancarlos, recuperado de lesão muscular. A dúvida está no ataque entre Thiago Ribeiro e Wellington Paulista como companheiro de Kléber.