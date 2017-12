Cruzeiro quer Leandro, do Vitória-BA O Cruzeiro formalizou, nesta quinta-feira, proposta ao Vitória-BA para adquirir direitos sobre o passe do lateral-esquerdo Leandro, que pode ser o substituto do argentino Sorín. O time de Belo Horizonte apresentou duas possibilidades, as duas acrescidas do empréstimo do atacante cruzeirense Leonardo ao clube baiano, até o final do ano: pagamento de US$ 1 milhão, por 50% dos direitos federativos de Leandro, ou de US$ 500 mil, por 25%. O Vitória e o empresário Léo Rabello, que detém parte do passe do lateral, devem responder nos próximos dias. Outro jogador que interessa ao clube mineiro é o lateral-direito Leonardo, que vem atuando pelo Vasco. Os dirigentes mineiros, no entanto, negam que estejam negociando a transferência.