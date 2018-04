Cruzeiro quer levar volante Souza, mas Palmeiras nega contato

SÃO PAULO - O Cruzeiro tem interesse na contratação do volante Souza, do Palmeiras, para a disputa do Campeonato Brasileiro. O jogador tem contrato com o clube paulista até o fim do ano e já manifestou que não pretende continuar por lá.

"É um jogador que estou atrás dele há um tempo. Ele não é bem um cabeça de área, mas faz bem a função de segundo volante. É rápido e tem porte físico", disse o presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, ao comentar sobre Souza.

Já o diretor executivo do Palmeiras, José Carlos Brunoro, garantiu que ainda não tem nada certo. "Conversamos com o Souza e acertamos sua permanência até o fim do ano. Até o momento, não recebemos proposta do Cruzeiro", disse o dirigente palmeirense.

Desde que voltou ao Palmeiras, após ser emprestado para o Náutico no ano passado, o volante deixou claro que não gostaria de permanecer no clube. Ele reclama de falta de valorização, já que voltou do time pernambucano como um dos destaques do último Campeonato Brasileiro - e ultimamente tem sido reserva do técnico Gilson Kleina.