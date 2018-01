Cruzeiro quer manter a boa fase Cruzeiro e América realizam amanhã, no Mineirão, o primeiro clássico da segunda fase do Campeonato Mineiro, no qual estará em jogo a liderança de um dos dois grupos que lutam pela vaga na final. O time do técnico Luiz Felipe Scolari já campeão da Chave 4 da fase classificatória da Libertadores da América, quer dar continuidade à boa fase e obter mais uma vitória na atual etapa do Estadual, após a estréia com vitória de 1 a 0 sobre o Ipatinga. O Cruzeiro também defende uma invencibilidade de seis partidas contra o América, no Mineiro, desde 1998. Scolari ainda não havia definido o time até o final de hoje, mas o mais provável é que entre com força máxima em campo. Uma das dúvidas é o atacante Oséas, que sofreu uma pancada no tornozelo contra o Ipatinga e sequer viajou para Guaiaquil, onde o time empatou por 0 a 0 com o Emelec, pela Libertadores, na terça-feira. Caso ele não se recupere, Marcelo Ramos será escalado e formará a dupla de frente com Geovanni. O treinador cruzeirense também não definiu quem atuará na lateral direita: Jackson ou Luisinho Neto. A boa notícia é o retorno ao meio campo de Ricadinho, recuperado de um problema muscular. O restante do time deve ser o mesmo do último jogo pelo Estadual, com Bosco no gol, Luisão e Cris na zaga, Sorín na lateral esquerda e Marcus Vinícius e Jorge Wagner na intermediária. No América, que venceu a Caldense por 3 a 0 no primeiro jogo da segunda fase, o técnico Lula Pereira manteve mistério com a escalação. O mais provável, porém, é que Claudinei retorne ao meio de campo, ao lado de Ricardo e Fabrício. O apoiador Tucho deve ganhar mais liberdade no ataque, fazendo dupla com Rodrigo.