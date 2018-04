Cruzeiro quer manter concentração para bater River Plate e seguir na Libertadores

Um dos jogadores que garantiu que nada atrapalhará a missão cruzeirense foi o atacante Leandro Damião. "Nossa equipe é experiente e os jogadores estão tranquilos. Não entramos em euforia de já ganhou. Temos que saber controlar a partida com tranquilidade e também atacar por estar em casa, mas sabendo do resultado que temos em mãos. Concentração é o principal, às vezes a bola sai pela lateral e eles cobram rápido e por isso temos que ter atenção todo momento. São estes detalhes que decidem", afirmou.

Artilheiro do Cruzeiro na Libertadores com quatro gols, Leandro Damião treinou na manhã desta terça-feira no Mineirão. O centroavante explicou que o técnico Marcelo Oliveira, mesmo triste pela morte de sua mãe, fez os últimos ajustes no time e avisou que a ideia é repetir o nível de atuação apresentado na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, pelas oitavas de final do torneio.

"Estamos prontos, todo mundo aí e temos tempo para descansar até a hora do jogo. Fizemos o treino que precisava e o Marcelo (Oliveira) passou a tática que vamos usar e nos orientou. Temos que manter a atitude que tivemos contra o São Paulo em casa, jogar da mesma maneira e jamais menosprezar o adversário", falou o artilheiro.

A principal novidade na relação de convocados para a partida é o meia Alisson. Após ficar mais de um mês fora do time por causa de uma lesão na coxa, o jogador entrou durante o empate por 1 a 1 com a Ponte Preta, no último domingo, quando Marcelo Oliveira optou por utilizar somente os reservas no compromisso do Campeonato Brasileiro.

Recuperado, Alisson agora poderá ser aproveitado no duelo desta quarta-feira, assim como o meia Gabriel Xavier, que deixou confronto do fim de semana com um entorse no tornozelo esquerdo. Ambos, porém, devem ficar no banco de reservas.