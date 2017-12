Cruzeiro quer manter embalo no Ceará Embalado pela vitória sobre o líder Corinthians, o Cruzeiro encara o Fortaleza, neste sábado, às 18h10, na capital cearense, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time do técnico Paulo César Gusmão vem de quatro triunfos consecutivos e avança na briga por uma vaga na Libertadores de 2006. O Cruzeiro soma 57 pontos, em sexto lugar na tabela de classificação. ?O time está numa crescente e a confiança de manter essa seqüência é grande?, disse o técnico. PC Gusmão terá dois importantes desfalques. Destaques na vitória em Minas, o atacante Diego e o goleiro Fábio cumprem suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Wando irá substituir Diego, formando dupla de ataque com Alecsandro. No gol, Artur será o titular. O treinador não lamentou as ausências e disse que este é o momento de o grupo de jogadores mostrar que é forte e ?fazer a diferença?. A dúvida era sobre a participação ou não do zagueiro Marcelo Batatais, que reclamava de dores no joelho esquerdo. Se Batatais for vetado, Edu Dracena voltará a ser titular pela primeira vez desde que operou o joelho, há seis meses. O volante Fábio Santos, que na última partida causou preocupação depois de uma trombada com o lateral-esquerdo do Corinthians, Gustavo Nery, está confirmado.