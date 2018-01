Cruzeiro quer provar que ainda é favorito O Cruzeiro terá amanhã, às 19h, diante do Figueirense, no Mineirão, a chance de provar que as duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro não arranharam o seu favoritismo para a conquista do título da competição. Líder isolado do campeonato, com 76 pontos, o clube mineiro viu sua vantagem sobre o Santos, segundo colocado, em menos de uma semana, cair de 12 para seis pontos. "Nós nos mantemos da mesma forma, conscientes de que temos uma vantagem, e, o que é o principal, que temos condições de mantê-la. As condições do título continuam iguais, não mudaram nada no nosso pensamento", garantiu hoje o meia Alex. O técnico Vanderlei Luxemburgo vem reafirmando que os maus resultados foram "normais" e tenta evitar que o clima dos bastidores não contamine o ambiente celeste e interfira no desempenho do time no restante do campeonato. De qualquer forma, Luxemburgo decidiu antecipar para a noite de quinta-feira o início da concentração para o jogo de amanhã. A atuação do árbitro Rodrigo Martins Cintra na derrota de 1 a 0 para o Internacional, na quarta-feira, em Porto Alegre, revoltou os dirigentes mineiros, que levantaram a suspeita de uma "armação" para que o Cruzeiro não conquiste o Brasileirão. Aristizábal - Luxemburgo ganhou um problema de última hora. O atacante Aristizábal, com uma amigdalite e febre, não participou do treinamento de hoje na Toca da Raposa II. O colombiano foi substituído no mini-coletivo por Alex Dias. O técnico cruzeirense não poderá contar com o volante Augusto Recife, que cumpre suspensão pela expulsão na partida contra o Inter. Felipe Melo e Jardel disputam a vaga, com chances maiores para o primeiro. Outra dúvida do treinador está na meia-esquerda, ente Zinho e Wendell. "A gente sabe que vai ser mais um jogo difícil, em que o Cruzeiro tem que se portar da maneira que vem se portando durante todo o campeonato. Nós temos que continuar conquistando os pontos no Mineirão", observou o atacante Mota, que se firmou como titular do time. No domingo passado o time mineiro foi surpreendido em casa e derrotado pelo Juventude, por 2 a 1.