Cruzeiro quer reagir para evitar risco de rebaixamento

Para o jogo deste sábado, o técnico Adilson Batista poderá adotar um novo esquema tático, com três zagueiros. Ele não poderá contar com o volante Henrique, suspenso. E Fabrício, o outro volante titular, é dúvida - com dores no joelho e tornozelo esquerdos, ele não treinou nesta sexta-feira.

Assim, caso Fabrício não possa jogar neste sábado, o técnico deverá optar pelo esquema tático 3-5-2, promovendo a entrada de Thiago Heleno para jogar ao lado de Gil e Leonardo Silva na zaga. Enquanto isso, Jonathan assume a lateral-direita, fazendo com que o volante Elicarlos volte para o meio.

No ataque, nenhuma dúvida. Apesar dos problemas com a torcida cruzeirense, Kléber foi escalado por Adilson Batista para o jogo deste sábado e formará dupla com Thiago Ribeiro. Mesmo porque, o presidente do Cruzeiro, Zezé Perrella, garantiu que Kléber continua jogando normalmente no clube.

Apesar da ameaça do rebaixamento estar próxima, o Cruzeiro ainda acredita que é possível lutar por uma vaga na Libertadores de 2010. "Temos que ter os devidos cuidados, porque precisamos melhorar, não dá para perder mais pontos. Vamos tentar recuperar", disse Adilson Batista.