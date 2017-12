Cruzeiro quer revanche contra o líder Os jogadores do Cruzeiro não escondem que a partida desta quarta-feira, às 21h45, no Mineirão, contra o Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro, tem mesmo um gosto especial de revanche. Os atletas ainda não engoliram a derrota por 4 a 3 na partida válida pelo primeiro turno, em São Paulo. Eles alegam que o time mineiro foi bastante prejudicado pela arbitragem do paranaense Héber Roberto Lopes. ?Tivemos um pênalti contra e não tivemos a marcação de um ou dois pênaltis a nosso favor. Ele prejudicou bastante a nossa equipe?, comentou o goleiro Fábio. Após conquistar três vitórias consecutivas, sendo as duas últimas longe de seus domínios, o Cruzeiro enfrenta o Corinthians de olho numa vaga da Libertadores do ano que vem. A meta estabelecida é atingir 70 pontos, que, pelos cálculos dos jogadores e da comissão técnica, será suficiente para garantir o clube na competição continental. O time mineiro soma 54 pontos em 35 rodadas. O grupo cruzeirense está também ciente de como uma vitória nesta noite pode incendiar a reta final do Brasileirão, dando fôlego aos times que ainda lutam pelo título, especialmente o Internacional, distante seis pontos do líder isolado. ?Primeiro nós vamos fazer a nossa parte e, de repente, beneficiar outras equipes. Mas eu acho que, independentemente disso, nós temos de lutar para vencê-los porque estamos tentando garantir uma vaga na Libertadores?, observou o meia Kelly. No time que começa jogando, a única mudança promovida pelo técnico Paulo César Gusmão será a entrada de Maldonado no meio-de-campo. O chileno cumpriu suspensão e retorna no lugar de Diogo. Na lateral esquerda, Leandro continua se recuperando de uma contusão muscular e o meia Wágner será mantido improvisado na posição.