Cruzeiro quer se aproximar dos líderes O Cruzeiro enfrenta o Brasiliense, nesta quarta-feira, às 19h30, em Taguatinga, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, em busca de uma vitória que poderá deixá-lo na zona de classificação à Copa Libertadores da América. Pela terceira vez consecutiva, o técnico Paulo César Gusmão irá utilizar a mesma formação. Diante da equipe do Distrito Federal, o treinador poderá contar com os mesmos 11 titulares que iniciaram os jogos contra Corinthians e Fortaleza. O time mineiro dá início a uma série de duas partidas fora de casa. Depois de pegar o Brasiliense, enfrenta o Atlético-PR, no sábado, em Curitiba. "Respeitamos muito o Brasiliense, que tem conseguido bons resultados, mas estamos correndo atrás da líder, que é a Ponte Preta, e precisamos vencer fora de casa para conseguir isso. O campeonato está muito equilibrado e não podemos mais perder pontos", observou o zagueiro Marcelo Batatais.