Cruzeiro quer se manter no G-4 até pausa da Copa das Confederações

BELO HORIZONTE - Com três rodadas por jogar antes da paralisação no Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa das Confederações, o técnico Marcelo Oliveira estipulou uma meta para seus comandados no Cruzeiro: se manter no G4 da competição até a pausa. Para isso, o treinador quer que a equipe alcance sua primeira vitória fora de casa, diante do Botafogo, neste sábado, no Raulino de Oliveira.

"Nós fizemos um alerta para esses cinco primeiros jogos, temos internamente uma meta mínima e, para isso, a gente precisa ganhar fora. Estamos trabalhando diariamente com os jogadores para virar entre os quatro até essa parada da Copa das Confederações. Não é fácil, a concorrência é grande, mas vamos trabalhar forte para isso", declarou.

Com quatro pontos após duas rodadas, o Cruzeiro não quer saber de segurar o empate diante do Botafogo, mas não esconde o respeito pelo adversário. "O Botafogo é muito qualificado, vive um bom momento, tem velocidade, técnica, recompõe rapidamente e é muito bem treinado pelo Oswaldo (de Oliveira). Estamos alertas quanto a isso e empenhados em buscar a vitória fora para depois fazermos a nossa parte também em casa", disse Marcelo Oliveira.

Outro que fez questão de elogiar o Botafogo foi Diego Souza, que considerou o time carioca "carne de pescoço". "É um time que a gente considera uma carne de pescoço, sempre difícil de ser batido, jogam juntos há um bom tempo, tem uma grande equipe, campo em condições de jogo. Nosso time tem grandes jogadores, tem muita qualidade e um ajuda o outro da melhor maneira."