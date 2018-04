Cruzeiro quer superar perda de título para bater Goiás O Cruzeiro estreia neste domingo no Campeonato Brasileiro disposto a superar a decepção pela perda do Campeonato Mineiro para o arquirrival Atlético. A primeira participação da equipe na competição nacional será contra o Goiás, às 18h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte.