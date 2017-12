Cruzeiro quer trocar Oséas por Robert A diretoria do Cruzeiro confirmou, para o início da próxima semana, uma reunião com dirigentes do Santos na qual serão discutidas possíveis trocas de jogadores. Um dos atletas do time mineiro que interessam aos paulistas é o centroavante Oséas. De acordo com os dirigentes cruzeirenses, o atacante poderia seguir para Santos em um acerto que envolvesse um ou mais atletas paulistas. A lista mineira reúne o meia Elano, o lateral Léo, o zagueiro Galván e, principalmente, o apoiador Robert. No caso de Robert, o Cruzeiro estaria fazendo uma importante reposição no elenco, já que Alex, com características técnicas semelhantes, foi suspenso por tempo indeterminado pela Fifa, em razão da ação trabalhista movida contra o Parma, da Itália, dono de seu passe.