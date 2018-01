Cruzeiro quer vaga com vitória O Cruzeiro precisa apenas de um empate com o Paraná Clube nesta quarta-feira à noite, em Curitiba, para garantir vaga nas semifinais da Copa Sul-Minas, já que lidera com folga o grupo C da competição. Mas o técnico Luiz Felipe Scolari arma um time ofensivo e parte em busca da vitória, tentando manter a regularidade dos mineiros nas últimas partidas. O Cruzeiro vem de duas goleadas sobre os adversários, ambas no estádio Independência: 4 a 1 no América, domingo, pelo Campeonato Mineiro, e 4 a 0 no Joinville, no meio da semana passada, pela Sul-Minas. "Nosso objetivo é assegurar presença na próxima fase da competição", disse Scolari. "Mas sempre entramos em campo para tentar vencer", completou. A equipe não terá dois jogadores importantes: o lateral-esquerdo argentino Sorín e o atacante Müller, contundidos. O mais provável é que o treinador opte por escalar Giovanni na frente, fazendo dupla com Marcelo Ramos. Na ala, Alex, de 17 anos, pode ganhar nova oportunidade, embora Sérgio Manoel também esteja cotado para atuar na posição, improvisado. O restante do grupo, que embarcou à noite para Curitiba, é o mesmo que bateu o América: Bosco, no gol, Cris e Cléber, na zaga, Jackson, na lateral direita, e Cléber Monteiro, Ricardinho e Jorge Wagner, no meio.