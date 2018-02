Cruzeiro quer vingança contra Paysandu Cruzeiro e Paysandu se enfrentam neste sábado, às 18h10, no Mineirão, apenas 3 dias depois de terem jogado em Belém, numa das 11 partidas do Campeonato Brasileiro que foram remarcadas por causa do escândalo na arbitragem. Dessa vez, a partida vale pela 33ª rodada e o time mineiro quer vingança, pois perdeu por 4 a 1 na quarta-feira. Com 45 pontos, o Cruzeiro está no bloco intermediário do Brasileiro e ainda sonha com uma vaga na Libertadores. E, para enfrentar o Paysandu, o técnico Paulo César Gusmão terá alguns reforços. Depois te ter sido poupado na última partida, o volante chileno Maldonado está de volta ao time titular. O mesmo acontece com o zagueiro Marcelo Batatais, que retorna de suspensão. Outra novidade será a escalação do lateral-esquerdo Leandro, totalmente recuperado de uma lesão muscular ? no clássico contra o Atlético-MG, semana passada, e contra o Paysandu, ele entrou apenas no segundo tempo. ?Sempre deixei claro que, quando eu entrasse, ia dar o máximo. Estou pronto?, garantiu Leandro. Mas o Cruzeiro também terá desfalques. Suspensos, o volante Marabá e os meias Kelly e Adriano não jogam. No Paysandu, o clima é de alegria. Desde a chegada do técnico Carlos Alberto Torres, o time venceu os 3 jogos que fez e conseguiu sair da zona de rebaixamento do campeonato - soma 35 pontos. Por isso mesmo, a ordem é manter o embalo, mesmo jogando em Belo Horizonte. O grande problema é que o Paysandu não terá seu principal jogador. O atacante Robson, artilheiro do Brasileiro com 21 gols, está suspenso. Para o seu lugar, Carlos Alberto Torres ainda não decidiu entre Balão e Ceará. Também suspensos, Vânderson e Luís Augusto não jogam neste sábado. E serão substituídos por Alemão e Ademílson, respectivamente. ?O Alemão tem feito, e muito bem, a mesma função do Vânderson nos treinos. E lá na frente, tanto o Balão quanto o Ceará têm condições de substituir à altura o Robgol?, avisou Carlos Alberto Torres. ?Temos de ter calma para jogar em cima dos erros deles.?